Netflix e Mediaset presentano i primi cinque film in arrivo dal 2020

Nei giorni scorsi Netflix e Mediaset hanno firmato un importante accordo per la produzione di sette film in arrivo nei prossimi anni, e ora sono arrivati i dettagli sui primi cinque progetti.

Le sette pellicole finanziate congiuntamente dalle due aziende saranno realizzati in Italia - in lingua italiana - e prodotti da produttori indipendenti del Belpaese. I film saranno lanciati in anteprima mondiale su Netflix come film originali a partire dal 2020, e saranno trasmessi in esclusiva gratuita sui canali Mediaset dodici mesi dopo il debutto in streaming.

Di seguito potete leggere le brevi sinossi ufficiali dei primi 5 film annunciati.

AL DI LA' DEL RISULTATO , prodotto da Indigo Film e diretto da Francesco Lettieri: "Storia di formazione e di un'amicizia intergenerazionale, ambientata nel mondo degli ultras durante le cinque settimane di un campionato di calcio."

, prodotto da Indigo Film e diretto da Francesco Lettieri: "Storia di formazione e di un'amicizia intergenerazionale, ambientata nel mondo degli ultras durante le cinque settimane di un campionato di calcio." SOTTO IL SOLE DI RICCIONE , prodotto da Lucy Red e diretto da Younuts! (Niccolò Celaia & Antonio Usbergo): "E' subito amicizia per un gruppo di teenager in vacanza sulle affollate spiagge di Riccione e alle prese con problemi di coppia, storie d'amore e appuntamenti."

, prodotto da Lucy Red e diretto da Younuts! (Niccolò Celaia & Antonio Usbergo): "E' subito amicizia per un gruppo di teenager in vacanza sulle affollate spiagge di Riccione e alle prese con problemi di coppia, storie d'amore e appuntamenti." L'ULTIMO PARADISO , prodotto da Lebowski e diretto da Rocco Ricciardulli: "Nell'Italia degli anni '50, un contadino lotta per migliori condizioni di lavoro, ma le cose si complicano quando si innamora della figlia di un proprietario terriero."

, prodotto da Lebowski e diretto da Rocco Ricciardulli: "Nell'Italia degli anni '50, un contadino lotta per migliori condizioni di lavoro, ma le cose si complicano quando si innamora della figlia di un proprietario terriero." IL DIVIN CODINO , prodotto da Fabula e diretto da Letizia Lamartire: "Un cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori."

, prodotto da Fabula e diretto da Letizia Lamartire: "Un cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori." SULLA STESSA ONDA, prodotto da Cinemaunidici e diretto da Massimiliano Camaiti: "Un'avventura estiva nata sotto il sole siciliano diventa ben presto una dolorosa storia d'amore, che obbliga un ragazzo e una ragazza a crescere troppo in fretta."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai dettagli sulla storica alleanza tra Netflix e Mediaset.