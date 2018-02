Netflix e Matt Reeves hanno acquisito i diritti dello Sci-Fi intitolato Life Sentence

Matt Reeves e Netflix non hanno perso tempo: poco dopo l'accordo di collaborazione, sono usciti vittoriosi da un'intensa guerra di offerte per il racconto di fantascienza che sperano di adattare, intitolato

Questo racconto è una short story dell'autore Matthew Baker e racconta la storia di un mondo in cui invece di mandare i criminali in prigione, il sistema giudiziario cancella i loro ricordi. Il film si concentrerà su un uomo a cui sono stati cancellati i ricordi, che "si ritrova a cercare di fare ammenda per le sue passate azioni e rimettere in sesto le sue relazioni."

Netflix ha battuto altri otto studi che stavano cercando di conquistare i diritti della storia, tra i quali Amazon Studios, Warner Bros, Universal, MWM Studios, Fox 2000, New Regency, Gaumont e Apple (che sperava di trasformare la storia in una serie TV). La notizia è stata riportata da Deadline. Inoltre, pare che la vittoria di Netflix dipenda - tra le altre cose - anche dal fatto che l'autore del romanzo desidera che venga realizzato un film, piuttosto che una serie tv.

Matt Reeves svilupperà il progetto come prodotto con il suo 6th & Idaho. Inoltre, il prossimo film da regista sarà Batman, per la Warner Bros.