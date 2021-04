Da Netflix a Marte: Mike Flanagan dirigerà l'horror fantascientifico The Season of Passage

Dopo il successo ottenuto con Netflix grazie alle serie tv Hill House e Bly Manor e a distanza di tre anni dal sequel di Shining, Doctor Sleep, realizzato per la Warner Bros., l'acclamato regista Mike Flanagan volerà su Marte grazie alla Universal Pictures.

La major ha infatti ingaggiato l'autore per la realizzazione dell'horror fantascientifico The Season of Passage, basato sul romanzo di Christopher Pike del 1993: il regista scriverà la sceneggiatura insieme a James Flanagan, e oltre a dirigere figurerà anche come produrre insieme al partner di produzione della Intrepid Pictures Trevor Macy.

I dettagli della trama al momento vengono tenuti segreti, tuttavia sappiamo che il romanzo originale ha per protagonista la dottoressa Lauren Wagner, coinvolta in una spedizione su Marte: un gruppo di astronauti viene mandato sul pianeta rosso per scoprire che cosa è successo all'equipaggio inviato precedentemente e scomparso nel nulla.

Ricordiamo che Mike Flanagan è attualmente a lavoro su The Midnight Club, terza mini-serie horror sviluppata per il servizio di streaming on demand Netflix ma slegata dal 'franchise' di The Hauting. Il regista è anche associato alla realizzazione di Revival, nuovo horror tratto da Stephen King, la cui prima bozza della sceneggiatura era stata completata a luglio 2020 durante la prima ondata della pandemia.

