Netflix: Lily James e Armie Hammer nell'inquietante trailer del dramma gotico Rebecca

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Rebecca, nuovo film scritto e diretto da Ben Wheatley con protagonisti Lily James e Armie Hammer.

Il film in uscita questo autunno è un adattamento dell'omonimo romanzo gotico di Daphne du Maurier, già celebre per essere stato adattato da Alfred Hitchcock nel film Rebecca - La prima moglie, che nel 1940 vinse il premio Oscar al miglior film.

Wheatley, però, ha garantito che il suo film non è in alcun modo un remake del film di Hitchcock: “Rifare un film non è così interessante per me" ha spiegato il regista ad Empire, "ma il materiale originale lo è. Ho visto tutti gli adattamenti. È stato importante per me vedere cosa era stato fatto prima a partire da queste pagine, ma il mio obiettivo non è certamente quello di un fare un remake di Hitchcock. Volevo creare qualcosa che contenesse più amore. Fa parte del tentativo di indagare su altre parti dell'essere umano. Rebecca ha elementi oscuri e ha una storia psicologica e inquietante al suo interno, ma parla anche di queste due persone innamorate. Questa era la cosa principale per me."

Con Armie Hammer e Lily James nei ruoli principali, il film include anche Kristin Scott Thomas nel ruolo della signora Danvers. Inoltre, fanno parte del cast anche Keeley Hawes, Ann Dowd, Sam Riley, Tom Goodman-Hill, Mark Lewis Jones, John Hollingworth e Bill Paterson.

Per altri approfondimenti ecco le foto di Rebecca.