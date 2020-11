Netflix a lavoro su un biopic sul leggendario Takeshi Kitano! Tutti i dettagli

Variety ha annunciato nella notte che il servizio di streaming on demand Netflix sta lavorando ad un biopic su Takeshi Kitano, leggendario regista giapponese autore di alcuni dei più grandi film orientali degli ultimi trent'anni, da Violent Cop a Hana-bi.

Intitolato ufficialmente Asakusa Kid, il film sarà basato sul libro di memorie omonimo scritto nientemeno che dallo stesso Kitano. Il regista e sceneggiatore del progetto sarà il comico Gekidan Hitori, che ha anche diretto il dramma del 2014 Bolt from the Blue. Yagira Yuya (Nobody Knows) interpreterà Kitano e Oizumi Yo (I Am a Hero) interpreterà Fukami Senzaburo, un comico che è stato il mentore di Kitano.

Sakamoto Kazutaka di Netflix sarà il produttore esecutivo e Oyamada Yoichi di Nikkatsu agirà come produttore. Il focus della storia sarà il rapporto tra il giovane Kitano, che il film troverà ai tempi dell'impiego in uno strip club nel quartiere dei divertimenti di Tokyo, Asakusa, e il suo mentore Fukami, che lavorava come comico del club. In una dichiarazione, Gekidan Hitori ha detto che ha sviluppato la sceneggiatura nel corso di sei anni e che "ho aspettato a lungo il giorno in cui avrei potuto lavorare insieme a tutti su una persona, una città e una storia che amo moltissimo".

La carriera di Kitano è stata davvero diversificata: diventato una delle tre grandi star della stand-up comedy televisiva giapponese, con spettacoli che andavano dallo slapstick agli insulti provocatori agli ospiti, divenne famosissimo in tutto il mondo per lo spettacolo Takeshi's Castle; il passaggio al cinema avvenne negli anni '80 e fu brusco e inusuale, prima con un ruolo fondamentale da attore in Furyo di Nagisa Oshima, al fianco di David Bowie, e poi come regista quando nel 1989 diresse Violent Cop, il suo film d'esordio, vero e proprio sparti-acque per la cinematografica giapponese in quanto creato all'insegna del rigetto totale delle regole stilistiche dei film yakuza.

Raggiunta la fama mondiale con Sonatine, proiettato a Cannes nel 1993, vinse il Leone d'Oro a Venezia nel 1997 con Hana-bi: Fiori di fuoco. E' anche pittore affermato, romanziere e il fondatore di Office Kitano.

Asakusa Kid uscirà su Netflix nell'inverno del 2021. Per altre notizie sulla piattaforma: