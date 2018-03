Netflix lancia Wine Country e Amy Poehler dirigerà il film, dove reciterà con Tina Fey!

Amy Poehler farà il suo debutto alla regia cinematografica nella commedia "ensemble" di Netflix intitolataL'attrice di Parks e Rec reciterà anche nel film, insieme a molti dei suoi famosi colleghi tra i quali la migliore amica Tina Fey.

La Poehler è anche la produttrice del film, scritto da Scily, sceneggiatore di Parks and Rec, Emily Spivey e Liz Cackowski.

Amy Poehler ha iniziato la sua prolifica carriera con la compagnia Upright Citizens Brigade che, nel 1998, ha realizzato uno spettacolo su Comedy Central. Poi si è trasferita al SNL per circa un decennio, dove ha lavorato con Tina Fey. Dopo essersi affermate come attrici comedy, la Fey e la Poehler hanno recitato in Baby Mama e Sisters, e hanno condotto per tre volte la cerimonia di assegnazione dei Golden Globes. Mentre Tina Fey recitava nella sua sitcom di NBC, la fortunatissima 30 Rock, Amy Poehler dirigeva la sua serie Parks and Rec.

Come riportato da THR, la Poehler assumerà ora il ruolo di regista di lungometraggio; sarà infatti alla guida della commedia Wine Country per Netflix. Come c'era da aspettarsi, l'attrice e regista ha reclutato un gruppo di suoi precedenti collaboratori per formare il cast. Ci saranno, come detto, Tina Fey, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph ed Emily Spivey, che faranno parte del gruppo di lavoro. Netflix ha twittato il seguente teaser ufficialmente, introducendo l'intera gang:

"Netflix US ✔ @netflix

Sta succedendo! E' il debutto alla regia di Amy Poehler in Wine Country, che arriverà presto su Netflix! Protagonisti: Amy Poehler, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph, Emily Spivey e Tina Fey. Siamo entusiasti, veramente entusiasti!"

Wine Country si concentra su un gruppo di vecchi amici che festeggiano un 50° compleanno, durante un viaggio della durata di un fine settimana, a Napa. Il film inizierà le riprese a Los Angeles e Napa si sposterà a partire da marzo.

Il progetto pare divertente, che ne dite?