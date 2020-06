Netflix lancia la nuova categoria Black Lives Matter: tutti i dettagli

Il servizio di streaming on demand Netflix sta promuovendo una nuova categoria dedicata al Black Lives Matter, movimento popolare insorto negli Stati Uniti e in tutto il mondo in questi giorni.

Ben 45 saranno i titoli sull'ingiustizia razziale e sull'esperienza degli afro-americani, suddivisi fra film, serie televisive e i documentari: tra questi spicca Da 5 Bloods, nuovo film di Spike Lee in uscita il 12 giugno, 13th e When They See Us di Ava DuVernay, Mudbound, Orange Is the New Black, Dear White People e il premio Oscar Moonlight di Barry Jenkins.

Netflix ha iniziato a mostrare una schermata popup (che vedete nella foto in basso) alcune ore fa, e ha anche aggiunto la raccolta alle notifiche per gli utenti. Per il momento è stata lanciata nei soli Stati Uniti, ma non è escluso che questa nuova categoria possa arrivare anche in Europa.

"Quando diciamo Black Lives Matter intendiamo anche Black Storytelling Matter", ha detto Netflix in un tweet. "Con la consapevolezza che il nostro impegno per un vero cambiamento del sistema richiederà del tempo, vogliamo iniziare col piede giusto mettendo in risalto queste narrazioni potenti e complesse sull'esperienza dei neri in America".

Due settimane fa, Netflix è stata tra le prime aziende di media e intrattenimento ad annunciare il sostegno al movimento Black Lives Matter dopo l'uccisione di George Floyd da parte di alcuni agenti della polizia di Minneapolis, e le conseguenti proteste a livello nazionale e internazionale per l'uguaglianza e la riforma della giustizia penale. “Tacere è essere complici. Le vite dei neri contano”, aveva dichiarato Netflix in un tweet del 30 maggio. "Abbiamo una piattaforma e abbiamo il dovere di parlare a favore confronti dei nostri membri, dipendenti, creatori e talenti di colore." Ad oggi, il post ha più di 1 milione di Mi piace ed è stato ritwittato più di 230.000 volte.

