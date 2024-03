Netflix: in attesa di Knives Out 3, Rian Johnson firma con Warner Bros

In attesa di Knives Out 3, ultimo film del contratto milionario che Rian Johnson ha firmato con la piattaforma di streaming on demand Netflix, l'autore ha già trovato la sua prossima collaborazione grazie a Warner Bros.

La casa di produzione del regista, la T-Street, gestita insieme al partner di produzione Ram Bergman, ha siglato un nuovo accordo di due film con la Warner Bros, come ufficialmente annunciato dallo studio in queste ore: si tratta solo dell’ultimo di una serie di accordi di primo piano che la Warner ha siglato con i migliori talenti di Hollywood per rafforzare le sue relazioni in tutta l'industria, dopo i nuovi contratti con Margot Robbie, Ryan Coogler e perfino la superstar Tom Cruise.

La partnership tra Johnson e Bergman risale al debutto alla regia di Johnson, Brick, uscito nel lontano 2005. In qualità di casa di produzione, la T-Street ha firmato il film Netflix Fair Play e il recente American Fiction, che la scorsa settimana ha fruttato al regista Cord Jefferson un Oscar per la sceneggiatura adattata. Sul fronte televisivo, la casa di produzione sta per arrivare sempre su Netflix con l'attesa serie tv Il problema dei 3 corpi, dai creatori di Game of Thrones.

"Rian e Ram sono le menti geniali dietro a tanti film di successo e rappresentano un brillante duo creativo, e siamo certi che si sentiranno a casa in mezzo ai grandi talenti di Warner Bros.", hanno affermato i leader della sezione cinema di Warner Bros. Michael De Luca e Pamela Abdy. “Mentre Warner Bros. Discovery continua a investire nel futuro dell’intrattenimento per il pubblico di tutte le età, siamo più che entusiasti di avere Rian e Ram nel nostro team”.

