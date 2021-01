Netflix e Kevin Hart si legano in esclusiva per quattro film: i dettagli

Come confermato nel corso della notte da Variety, Netflix e Kevin Hart hanno firmato un contratto di esclusiva che li legherà per quattro progetti, i quali vedranno il comico americano impegnato come produttore esecutivo e come star protagonista. Un accordo molto simile a quello che già lega il colosso dello streaming ad Adam Sandler.

Kevin Hart quindi passa a Netflix dopo essere stato legato negli scorsi anni da un contratto con Universal Pictures e Nickelodeon. Il nuovo contratto non include il prossimo film dell'attore, True Story, che lo vedrà protagonista al fianco di Wesley Snipes, nonostante quest'ultimo approderà sulla piattaforma digitale. Al momento Hart rimane impegnato nelle riprese di Man From Toronto con la sua casa di produzione, la HartBeat.

"Stringere un accordo con Netflix è un'opportunità fantastica per me e per la HartBeat. Sono davvero emozionato all'idea di produrre ed essere il protagonista dei prossimi film Netflix. Sono molto grato a Ted Sarandos e Scott Stuber, condividiamo la stessa visione creativa mettendo sempre al primo posto il pubblico. Questo accordo è destinato a crescere e il mio team alla HartBeat continua ad andare al di là delle mie più rosee aspettative con la sua abilità nello sviluppare storie e relazioni. Il nostro obiettivo è quello di rendere HartBeat sinonimo di intrattenimento e storie di primo livello", ha commentato Kevin Hart in un comunicato ufficiale.

"Netflix ha intrapreso una lunga relazione con Kevin Hart e noi eravamo già fortunati ad aver collaborato con lui in precedenza. Adesso è coinvolto anche come produttore ed è stato favoloso vederlo costruire una compagnia incredibile come la HartBeat. Ci sono davvero pochi artisti in grado di attirare il pubblico di tutte le età e avere successo sia nelle commedie che nei drammi che nei film per le famiglie", ha commentato il capo della sezione film Netflix Scott Stuber.

