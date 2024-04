Netflix ha il suo Jumanji: guardate il trailer del nuovo film Family Pack

Dopo che Netflix ha svelato il nuovo film di David Fincher per la piattaforma, ecco il trailer di un particolare film francese basato su un gioco da tavolo.

Stiamo parlando di Family Pack. Questa la descrizione ufficiale di Netflix: “Dopo aver scoperto un misterioso gioco di carte, una famiglia viene trasportata indietro nel tempo in un villaggio medievale dove ogni notte deve respingere pericolosi lupi mannari.”. La pellicola è basata su un particolare gioco da tavolo chiamato The Werewolves of Millers Hollow, è diretta da Francois Uzan e arriverà sulla piattaforma nel 2024.

Werewolves of Miller's Hollow è un gioco che si svolge in un piccolo villaggio infestato dai lupi mannari. A ogni giocatore viene segretamente assegnato un ruolo: lupo mannaro, comune cittadino o personaggio speciale come lo sceriffo, il cacciatore, la strega, la bambina, il cartomante e così via... C'è anche un giocatore moderatore che controlla il flusso del gioco. Il gioco alterna fasi notturne e fasi diurne. Di notte, i lupi mannari scelgono segretamente un abitante del villaggio da uccidere. Durante il giorno, il Villano che è stato ucciso viene rivelato ed è fuori dal gioco. I restanti abitanti del villaggio (normali e speciali) deliberano e votano un giocatore che sospettano essere un lupo mannaro, aiutati (o ostacolati) dagli indizi che i personaggi speciali aggiungono alla deliberazione generale. Il giocatore scelto viene "linciato", rivela il suo ruolo ed esce dal gioco.

