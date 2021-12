Netflix, Jessica Henwick ha scelto Knives Out 2 'a causa' di Star Wars The Last Jedi

Jessica Henwick farà parte di Knives Out 2, il sequel dell'acclamato giallo di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig in sviluppo per il servizio di streaming on demand Netflix, ma a quanto pare la star di Matrix Resurrections ha scelto il ruolo a 'causa' di Star Wars: The Last Jedi.

In una recente intervista promozionale, Jessica Henwick ha rivelato di aver preteso un incontro con Johnson, regista di Knives Out e The Last Jedi: non tutti sanno infatti che la star di Iron Fist prese parte alle riprese di Star Wars VIII, ma il suo ruolo venne tagliato dal film. Per questo motivo, Jessica Henwick disse a Rian Johnson che era 'moralmente obbligato' ad ingaggiarla nel suo sequel di Knives Out:

“Quando ero adolescente, a scuola vidi Brick [il primo film di Rian Johnson, ndr] e mi piacque da morire. Mi piacque così tanto che scrissi un'email a Rian: non ero nessuno, ero solo una ragazzina fan di un film, e infatti lui non mi ha mai risposto. Passano sette anni: ho una piccola parte in Star Wars: Il risveglio della Forza, e ho tutta l'intenzione di tornare in Star Wars: The Last Jedi. Ma Rian mi esclude dal progetto, taglia la scena! Poi, all'inizio del 2021, mi viene inviato lo script di Knives Out 2 e ho pensato: 'Okay, basta, devo parlare con Rian'. Gli ho raccontato tutta questa storia, partendo da quell'aneddoto del liceo, e gli ho detto: 'Io e te abbiamo un conto in sospeso!' Naturalmente, si è sentito moralmente obbligato a darmi una parte in Knives Out 2!"

Ricordiamo che le riprese del film sono terminate: secondo il protagonista Daniel Craig, Knives Out 2 sarà molto diverso dal capitolo originale. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.