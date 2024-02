Netflix, J.A. Bayona sta lavorando ad un nuovo film top secret dopo La società della neve?

Juan Antonio Bayona è reduce da annate molto intense, ancor prima di La società della neve, disponibile su Netflix. Il regista spagnolo ha diretto molti titoli di grande richiamo come Jurassic World: il regno distrutto e la serie Gli anelli del potere per Amazon Prime Video. Ora è in cantiere un nuovo progetto per Netflix?

Intervistato da Collider, Bayona ha parlato proprio del suo futuro dopo La società della neve e alla domanda sul possibile ritorno dietro la macchina da presa ha risposto in maniera piuttosto criptica. Magari proprio con Netflix, sulla cui piattaforma sta spopolando negli USA Liam Neeson.



"A dire il vero, non ho ancora deciso quale sarà il mio prossimo film. Non lo so. In questo momento mi sento molto felice per quello che ho fatto e voglio dedicare del tempo a leggere e riflettere su cosa farò dopo senza la costante pressione che si ha in questo settore del fatto di essere legato ad un progetto. Va bene così. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. È stato un impegno enorme per noi. L'abbiamo fatto alla fine nel modo in cui volevamo farlo all'inizio. E sono molto fortunato perché sto sviluppando alcuni progetti a Hollywood, e allo stesso tempo posso restare a casa a Barcellona, in Spagna e sviluppare anche un altro progetto qui. Sono molto fortunato ad essere in questa posizione, e davvero non so quale sarà il prossimo passo" ha spiegato.



