Netflix investe sulla Corea: ecco la cifra folle pronta per nuovi contenuti

Dopo la straordinaria e storica vittoria di Parasite all'ultima cerimonia dei Premi Oscar era solo questione di tempo prima che anche il mondo dello streaming si buttasse a capofitto nella produzione di contenuti in territorio coreano. E così Netflix ha deciso di investire una cifra a dir poco folle sulla creazione di contenuti in Asia.

Come riportato da Variety, Netflix ha tutta l'intenzione di svolgere un ruolo dominante nella produzione di contenuti multimediali in Corea del Sud, un paese dove i film, le serie Tv e la musica K-pop hanno raggiunto un successo di scala globale. Il colosso americano dello streaming ha quindi annunciato che intenderà investire circa 500 milioni di dollari nella produzione di nuovi contenuti in Corea del Sud.

Questi contenuti comprenderanno due film standalone: Moral Sense e Carter. Il primo, che sarà diretto da Park Hyun-jin (Like for Likes), parla di un maschio sottomesso a una dominatrice in una relazione dai contorni bondage che si sviluppa tra due colleghi di lavoro. Carter è invece un film d'azione di una sola scena (un'unica ripresa) diretto da Jung Byung-gil e parla di un uomo che si sveglia in una stanza di un motel con una voce nelle orecchie che gli ordina di andare in una missione di salvataggio per salvare un bambino rapito.

Netflix sta già investendo parecchio in Corea e quest'anno arriveranno nel suo catalogo film drammatici, serie reality, documentari e la prima sit-com coreana targata appunto Netflix.

Nell'attesa di conoscere ancora altre novità dal mercato coreano e quelle che arriveranno presto in streaming, vi rimandiamo a tutte le novità di febbraio su Netflix, così come anche all'articolo sulle novità seriali di febbraio sulla piattaforma.