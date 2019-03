Netflix ingaggia Octavia Spencer e Melissa McCarthy per un film di supereroi

Dopo aver chiuso nel 2017 un importante accordo di acquisizione del Millarworld, l’universo dei franchise fumettistici di Mark Millar, il servizio di streaming è pronto ad espandere ancora di più i suoi progetti con una nuova produzione sui supereroi dal titolo Thunder Force.

Supereroi. Sempre più gli studios sono alla ricerca di produzioni sul tema da destinare al grande come al piccolo schermo. È il caso della Disney con l’ampio panorama di supereroi e supereroine dei Marvel Studios, della Warner Bros. con lo sfruttamento dei diritti dei personaggi della DC Comics, della Sony Pictures e via dicendo. In questa gara non poteva certamente mancare un altro player, Netflix, che ha da poco ingaggiato le attrici Melissa McCarthy ed Octavia Spencer per impersonare due personaggi dotati di poteri nella commedia intitolata Thuder Force.

A dirigere questo lungometraggio per la piattaforma di streaming ci sarà Ben Falcone, il quale per l’occasione ha lavorato anche alla sceneggiatura. I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati, ma la storia dovrebbe ruotare attorno alle due star che otterranno questi superpoteri.

Proprio per la carenza di informazioni che si hanno su questo progetto potremmo supporre anche che una tra le due attrici interpreti una supereroina mentre l’altra sia stata chiamata ad impersonare l’antagonista della pellicola. È bene precisare che siamo però sul campo delle supposizioni.

Sia McCarthy che Spencer sono reduci da una award season che le ha viste protagoniste. McCarthy, infatti, ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista per Copia originale, mentre Spencer ha rivestito il ruolo di produttrice esecutiva di Green Book, vincitore della categoria miglior film. Octavia Spencer, oltre ad aver vinto l’Oscar per The Help, è stata candidata in altre due occasioni per Barriere e La forma dell’acqua – The Shape of Water.

Torneremo a vedere la Spencer nel thriller della Blumhouse, Ma, mentre la McCarthy apparirà nel crime drama della New Line The Kitchen.