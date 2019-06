Netflix ingaggia George Clooney per l'adattamento di Good Morning, Midnight

Netflix ha annunciato la produzione di un adattamento di Good Morning, Midnight, romanzo fantascientifico di Lily Brooks-Dalton. Regista e protagonista del film sarà George Clooney, il cui ingaggio è subito annunciato da Netflix insieme all'intenzione di produrre il film.

Ad occuparsi dell'adattamento è stato invece chiamato Mark L. Smith, già sceneggiatore per Revenant di Alejandro González Iñárritu. Good Morning, Midnight è stato dichiarato uno dei migliori romanzi fantascientifici del 2017 dal Chicago Review of Books. La storia segue le avventure di Augustine, uno scienziato di stanza in Antartide, e di un astronauta a bordo dell'astronave Aether, con la quale Augustine tenta di mettersi in contatto.

George Clooney sarà anche produttore del film, al fianco di Grant Heslov di Smokehouse Pictures, Anonymouse Content e Syndacate Entertainment. L'attore si è subito dichiarato entusiasta del progetto: "Grant e io non potremmo essere più eccitati di esser coinvolti in questo incredibile progetto. Mark è uno scrittore che abbiamo sempre ammirato e la sua scrittura è ossessiva. Siamo emozionati di poter lavorare per Netflix con i nostri amici" ha raccontato Clooney.

Parole di soddisfazione sono state pronunciate anche dal capo della divisione film di Netflix, Scott Stuber: "Avendo lavorato con George per ben vent'anni non potevo immaginare qualcuno migliore di lui per dare vita a questa fantastica storia".