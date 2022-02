Netflix: il nuovo horror del momento schizza in poche ore nella top 10 globale!

Il nuovo horror di Netflix è schizzato in poche ore nella top ten dei titoli più visti tra dagli abbonati della popolare piattaforma di streaming on demand.

Si tratta di The Privilege, un thriller-horror tedesco firmato dai registi Felix Fuchssteiner e Katharina Schode, che ha fatto il suo debutto su Netflix mercoledì 9 febbraio quando è stato distribuito in tutti i paesi in cui la piattaforma di streaming on demand è disponibile: l'horror/thriller racconta la storia di un gruppo di adolescenti di una scuola privata che scoprono un'oscura cospirazione e iniziano ad imbattersi in una serie di eventi soprannaturali.

In un solo giorno di programmazione su Netflix, The Privilege ha iniziato a scalare le classifiche dei film più popolari del servizio di streaming: a livello mondiale attualmente il titolo è quarto, mentre in Italia lo troviamo al nono posto. Ancora una volta, gli originali Netflix si dimostrano inossidabili a prescindere dalla loro qualità, col pubblico sempre pronto a riprodurre i nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma. A tal proposito, sarà un anno ricchissimo per Netflix: lo ha anticipato qualche giorno fa il trailer dei film in uscita nel 2022, e nelle scorse ore lo ha ribadito anche il trailer di The Adam Project, il primo grande evento cinematografico dell'anno in arrivo sulla piattaforma a marzo.

