Netflix: ecco gli horror movie da non perdere per la notte di Halloween

Se siete ancora in cerca di qualche film dell'orrore da guardare nella notte più terrificante dell'anno, Netflix ha sicuramente parecchi titoli che potrebbero fare al caso vostro.

Partiamo da un grande classico ovvero L'esorcista, un film cult di William Friedkin che dal 1973 continua a terrorizzare intere generazioni. La storia della giovane ragazzina posseduta non può non farvi compagnia in questa macabra serata. Un altro titolo da non perdere è sicuramente Quella casa nel bosco, la pellicola nata dall'idea di Joss Whedon che cela un'attenta e spietata analisi del genere horror tra estremi bagni di sangue. Vi consigliamo poi Scappa - Get Out, il film premiato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale che con sfumature satiriche e disturbanti prende in giro l'America attuale.

Una menzione speciale va data poi alla saga dei dei coniugi Lorraine ed Ed Warren, coppia realmente esistita al centro di diversi casi sul paranormale, protagonista di The Conjuring. Netflix propone poi anche #Alive, il film coreano che riscosso un enorme successo in giro per il mondo. Se volete tenervi un po' più leggeri poi potete godervi l'intera trilogia di Hotel Transylvania, La Famiglia Addams e Chi ha paura delle Streghe. Se volete dare invece una chance ad un horror made in Italy, date un'occhiata a Il Legame con Riccardo Scamarcio. Se questo tipo di film non dovessero fare al caso vostro, date uno sguardo alle uscite di Novembre di Netflix.