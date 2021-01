Netflix, Hastings e Sarandos: 'Il debutto in contemporanea con la sala fa bene ai film'

I boss di Netflix Reed Hastings e Ted Sarandos concordano: l'annullamento del periodo d'attesa per il debutto di un film su piattaforma quando questo verrà mandato anche in sala è cosa buona e giusta.

Non è una novità che i servizi streaming, e in particolare Netflix, abbiano finora dovuto osservare rigide regole per quanto riguarda la distribuzione delle pellicole sulla piattaforma quando queste erano intese anche per il grande schermo (mossa necessaria per essere preso in considerazione nelle principali premiazioni), e che il periodo di esclusività della sala rappresentasse, a detta di Sarandos "una grande sfida".

"Non abbiamo mai avuto alcun problema con l'uscita dei film nelle sale. Ma era questa finestra di tempo particolarmente lunga che richiedeva l'esclusività del grande schermo che ci rendeva più difficile l'accesso alla sala. Questa per noi è stata la sfida maggiore finora" commenta Ted Sarandos "Quindi il collasso di queste finestre ci permetterebbe un accesso facilitato alla sala, per mostrare i nostri film sul grande schermo contemporaneamente alla loro uscita su piattaforma, e mi piacerebbe che i nostri clienti possano avere a disposizione la scelta di vederlo anche a casa, come del resto è diventato la norma durante quest'ultimo periodo".

Adesso infatti, causa pandemia, il panorama dell'audiovisivo sta cambiando, e la situazione potrebbe volgere a favore di un azzeramento della differenza (anzi, sta già accadendo, basta guardare alla chiacchierata mossa di Warner Bros. e HBO Max).

"Quel che ci auguriamo è che, dopo la scelta di Warner Bros. indetta dalla situazione COVID, quello che vedremo anche quando si tornerà alla normalità è che tante persone andranno al cinema, e guarderanno i loro film lì e su HBO Max, dove saranno distribuiti in simultanea, e che così si verrà a creare davvero un futuro per la distribuzione in contemporanea" ha aggiunto Reed Hastings "Farà bene al film, aiuterà sia le piattaforme che le sale. Ma dovremo vedere come sarà la situazione post-COVID per scoprire come andrebbe".

