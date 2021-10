Netflix, guida alla nuova top 10: quali sono i film più visti sulla piattaforma?

Anche questa settimana Netflix ci regala una nuova top 10 a cui affidarci nel caso in cui volessimo dare un'occhiata ad uno o più dei film più visti negli ultimi giorni: come in occasione di ogni nuovo aggiornamento, dunque, eccoci qui a fare le pulci ai film che accompagneranno gli utenti della piattaforma nel corso della prossima settimana.

Al decimo posto troviamo Sex List, commedia romantica con Anna Faris e Chris Evans durante la quale quest'ultimo aiuta la prima a rintracciare le sue vecchie fiamme nella speranza di trovare il vero amore; la nona posizione è invece occupata da Un Poliziotto Ancora in Prova, con Ice Cube, Kevin Hart e Ken Yeong, sequel di Un Poliziotto in Prova.

All'ottava posizione Jumper ci parla di un ragazzo capace di teletrasportarsi, offrendoci anche una delle poche performance di Hayden Christensen al di fuori di Star Wars; Heat - La Sfida non ha bisogno di presentazioni: il film che sosta alla settima posizione di questa top 10 è uno dei capisaldi dell'heist movie, con Robert De Niro e Al Pacino protagonisti di un duetto da brividi.

Azione e romanticismo sono invece gli ingredienti principali di Knight and Day - Innocenti Bugie, con Tom Cruise e Cameron Diaz, fermo alla sesta posizione; al quinto posto troveranno invece pane per i loro denti i fan dei Pokémon, grazie al recente I Segreti della Giungla, prodotto dalla stessa Netflix. A ridosso del podio troviamo quindi Attenti a Quelle Due, con l'esplosiva coppia formata da Rebel Wilson e Anne Hathaway.

Podio che si apre quindi con un'altra produzione Netflix, vale a dire C'è Qualcuno in Casa Tua, storia di un serial killer che uccide gli studenti di una scuola e ne rivela i segreti più intimi; si parla italiano al secondo posto grazie a Mio Fratello, mia Sorella, con Claudia Pandolfi, Ludovica Martino e Alessandro Preziosi; a piantare la propria bandierina sulla vetta è infine The Guilty, remake dell'omonimo film danese del 2018 su un operatore del 911 (Jake Gyllenhaal) che cerca di aiutare telefonicamente una persona in grave pericolo.

Avete già visto uno o più dei film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Yara, film sulla tragica storia dell'omicidio di Yara Gambirasio.