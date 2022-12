Netflix, Glass Onion è il film più visto: Emily in Paris al secondo posto tra le serie tv!

La settimana di Natale è sempre stata una miniera d'oro per il cinema e, con l'avvento dello streaming, anche per le piattaforme. Netflix non può fare altro che ringraziare mentre Glass Onion ed Emily in Paris stanno debuttando macinando ottime cifre e ottenendo apprezzamento dal pubblico.

Le ottime recensioni arrivate dalla critica sembra siano state confermate anche dal pubblico che tiene Glass Onion saldo al primo posto tra i film più visti su Netflix. Un risultato che, per molti, potrebbe risultare scontato soprattutto vedendo l'enorme campagna marketing fatta per promuovere il film e il modo in cui tutti sembravano esaltati all'arrivo di questo attesissimo secondo capitolo. Mentre Rian Johnson inizia a parlare di un terzo film, Glass Onion continua a macinare visualizzazioni arrivando a più di 82 milioni di minuti di riproduzione.

L'uscita alla fine dell'anno della pellicola non gli darà modo di competere tra i film più visti di Netflix. Al momento il primo posto pare sia saldamente tra le mani dei Fratelli Russo con The Grey Man. Sul fronte seriale in settimana ha esordito ufficialmente la terza stagione di Emily in Paris che si è posizionata al secondo posto alle spalle di Mercoledì, fenomeno globale del momento. Mercoledì con Jeffrey Dahmer, The Sandman e Stranger Things 4, è in cima alla classifica tra le serie tv più viste del 2022 su Netflix.

Nonostante il film di Rian Johnson abbia conquistato il primo posto tra i lungometraggi del momento, pare che un horror stia tallonando Glass Onion in maniera del tutto inaspettata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!