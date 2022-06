Netflix Geeked Week 2022: gli orari e gli appuntamenti, oltre 60 titoli tra film e serie!

Nei giorni scorsi Netflix ha presentato il ricchissimo programma della Geeked Week 2022, l'evento più caldo dell'estate per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand, che presenterà una cinque giorni no-stop di annunci e presentazione per oltre 60 titoli tra film e serie tv.

Nelle scorse ore Netflix ci ha fornito il programma ufficiale con gli orari e gli appuntamenti più attesi, che vi proponiamo all'interno dell'articolo. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming da lunedì 6 a venerdì 10 giugno sui canali ufficiali di Netflix, tra cui YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. L’evento si terrà interamente in lingua inglese, con ogni giornata che promette novità entusiasmanti su serie, film e giochi Netflix, incluse presentazioni di teaser e trailer esclusivi, anteprime, annunci a sorpresa, filmati inediti, interviste con i cast, letture di sceneggiature e molto altro.

Gli orari e gli appuntamenti:

6 giugno h. 18:00 - [Day 1] SERIE TV

7 giugno h. 18:00 - [Day 2] FILM

8 giugno h. 1:00 - [Day 3] ANIMAZIONE

9 giugno h. 18:00 - [Day 4] STRANGER THINGS

10 giugno h. 19:00 - [Day 5] GIOCHI

Inoltre, il programma sarà composto da oltre 60 progetti Netflix. Oltre ad eventuali sorprese, ovviamente top secret, tra quelli annunciati ufficialmente elenchiamo:

The Gray Man

Mercoledì

The Sandman

Stranger Things

The Umbrella Academy

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show

Resident Evil

L’Accademia del bene e del male

Spiderhead

Il mostro dei mari

One Piece

Non siamo più vivi

Alice in Borderland

Arcane

Shadow and Bone

First Kill

Fate: The Winx Saga

Locke & Key

Manifest

School Tales - The series

Sweet Tooth

The Midnight Club

Vikings: Valhalla

Warrior Nun

1899

Day Shift

Wendell & Wild

Blasted

Killer Book Club

Interceptor

Troll

Love, Death & Robots

The Dragon Prince

Inside Job

Exception

Farzar

Moonrise

Sonic Prime

DOTA: Dragon’s Blood

Tekken: Bloodline

Quale titolo vi interessa di più? Ditecelo nella sezione dei commenti! Per altri contenuti dal mondo Netflix, sapete che Stranger Things 4 ha superato il record di Bridgerton 2 segnando l'esordio più visto di sempre sulla piattaforma?