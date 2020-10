Netflix, per il futuro si pensa allo StreamFest: 48 ore di streaming gratis per tutti

La scomparsa del mese di prova di Netflix è stata una pessima notizia per i tanti utenti che valutavano di avvicinarsi alla più famosa delle piattaforme streaming (e anche, diciamolo, per quei tanti che hanno usufruito di questa funzione in maniera leggermente inappropriata). Occhio, però: in arrivo ci sono delle novità interessanti.

Netflix, infatti, non ha intenzione di lasciare a bocca asciutta i tanti potenziali nuovi abbonati sparsi in tutto il mondo: nell'ottica di concedere qualcosa di simile alla mai dimenticata prova gratuita, dunque, la piattaforma sta valutando l'introduzione di eventi come lo StreamFest.

Si tratterebbe, in soldoni, di un periodo di 48 ore in cui l'accesso a Netflix sarebbe disponibile per tutti a titolo gratuito: "Pensiamo che concedere a tutti l'accesso gratuito a Netflix per un weekend possa essere un ottimo modo per far conoscere ad un po' di nuovi utenti le meravigliose storie che abbiamo in catalogo. Vorremmo creare un evento, sperando poi che alcune di quelle persone decidano di iscriversi" ha spiegato il Chief Financial Officer Greg Peters.

Il primo test verrà effettuato in India nei prossimi tempi, ma presumibilmente lo StreamFest arriverà poi anche nel resto del mondo. Sareste favorevoli ad un'iniziativa del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, prepariamoci al Natale con il repertorio natalizio del catalogo di Netflix; recentemente, comunque, Netflix ha registrato un boom di cancellazioni in seguito alle polemiche su Cuties.