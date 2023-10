Netflix: questo flop con Mark Hamill è appena diventato una hit in streaming

A quattro mesi di distanza dal flop al botteghino, il nuovo film con il divo di Star Wars Mark Hamill, The Machine, si sta prendendo la propria rivincita in streaming. Uscito lo scorso maggio nelle sale, The Machine ora sta trovando in streaming quel riscontro che non gli permise di non essere etichettato come un fallimento.

The Machine racconta la routine della star del cabaret Bert Kreischer, una versione romanzata della vita quotidiana del comico, con Mark Hamill neo 73enne, nei panni del padre di Bert. Il film racconta le loro disavventure dopo esser stati rapiti da mafiosi russi, a cui Bert aveva fatto un torto da ubriaco vent'anni prima. Il film si è rivelato un fiasco, incassando soltanto 10 milioni di dollari a fronte di un budget da 20 milioni.



Quattro mesi dopo l'action comedy si sta rivelando un successo incredibile su Netflix; nella settimana dal 25 al 1° ottobre, The Machine ha fatto registrare 5,7 milioni di ore di visualizzazione e 3,1 milioni di visualizzazioni totali, classificandosi al settimo posto in classifica negli USA e confermandosi nella prima settimana in Top 10 globale su Netflix.



Mark Hamill non tornerà più in Star Wars, come ha dichiarato lui stesso in un'intervista di qualche mese fa. L'attore ha spiegato che il suo percorso nei panni del protagonista principale della saga, Luke Skywalker, è ufficialmente terminato.