Netflix: quali sono i film in uscita a maggio 2021? Scopriamo l'elenco completo

Maggio 2021 significa la riapertura dei cinema, ma come al solito il servizio di streaming on demand Netflix proporrà diverse novità ai suoi abbonati, che nel corso del mese troveranno nuovi film per tutti i gusti.

La prima uscita da segnare sul calendario è La donna alla finestra, nuovo film di Joe Wright con protagonista Amy Adams che sarà distribuito a partire dal prossimo 14 maggio. Film dalla produzione a dir poco tribolata, passato dalla Fox alla Disney per finire a Netflix, include nel cast anche Gary Oldman e Anthony Mackie.

Lo stesso giorno arriverà Oxygen, il nuovo horror di Alexander Aja, la storia di una donna che si risveglia all'interno di un'unità medica criogenica: il film segna il ritorno di Aja ad un progetto in lingua francese dopo quindici anni di carriera a Hollywood.

L'appuntamento più atteso è per il 21 maggio, data di uscita di Army of the Dead di Zack Snyder, ma gli appassionati di calcio e soprattutto di Roberto Baggio non vorranno perdersi Il divin codino, biopic sul celebrato calciatore in arrivo il 26 maggio.

Qui sotto vi proponiamo invece la lista completa delle uscite Netflix per maggio 2021, incluse le serie tv e i nuovi film in catalogo.