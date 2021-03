Netflix, quali sono i film tratti da videogiochi presenti sulla piattaforma?

Il mondo dei videogiochi si è spesso prestato a delle trasposizioni sul grande schermo, talvolta sicuramente riuscite, altre volte sicuramente deludenti: quali sono, dunque, i film tratti da videogiochi che possiamo trovare nell'immenso catalogo italiano di Netflix?

I film appartenenti alla categoria presenti sulla piattaforma, in realtà, non sono moltissimi: pur nei limiti di una scelta non molto vasta, però, si tratta di titoli capaci di accontentare sicuramente vari tipi di pubblico.

Si parte da Assassin's Creed, film tratto dalla celebre saga Ubisoft con un cast composto da nomi altisonanti come Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons; per passare a qualcosa di ancora più violento ecco invece Doom del 2005 con The Rock, tratto dalla leggendaria serie di sparatutto in prima persona.

Non è un film tratto da videogiochi nel senso più puro del termine Pixels, che però va comunque annoverato nel genere vista la quantità abnorme di personaggi del mondo videoludico chiamati in causa. Passando all'animazione, Pokémon - Mewtwo Colpisce Ancora: L'Evoluzione vi darà modo di rivivere con grafica in digitale il primo, storico film del franchise; Angry Birds, invece, è ovviamente basato sull'omonimo videogioco per smartphone. Videogiochi a parte, comunque, ecco invece 3 film di fantascienza d'autore da recuperare su Netflix.