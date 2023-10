Netflix, i film da tenere d'occhio questa settimana

Se le altre piattaforme sparano i loro pezzi da 90, Netflix non sta certo a guardare: il capostipite dei servizi streaming ha sempre qualcosa di nuovo da offrire ai propri utenti, e questi ultimi giorni sono in effetti esempio perfetto di come la grande N riesca sempre e comunque a proporci qualcosa di interessante.

Mentre si parla di un possibile aumento dei prezzi di Netflix dopo lo sciopero degli attori, infatti, a fare il suo debutto in catalogo è ad esempio Reptile, il film in cui Benicio Del Toro interpreta un investigatore dal passato difficile intento a cercare di far luce sul misterioso delitto di una giovane agente immobiliare.

Per chi avesse invece voglia di qualcosa di più autoriale, ecco i quattro corti di Wes Anderson arrivati su Netflix nei giorni scorsi: stiamo parlando di La Meravigliosa Storia di Henry Sugar, Il Cigno, Il Derattizzatore e Veleno, tutti tratti dagli omonimi racconti di Roald Dahl; il divertimento per tutta la famiglia è invece assicurato da Spy Kids: Armageddon, reboot della saga ideata da Robert Rodriguez, che ritroviamo anche qui alla regia.

Non solo produzioni originali, comunque: dando uno sguardo alla top 10 settimanale di Netflix, vediamo come in molti si stiano concedendo un rewatch di Downsizing o del sempreverde Amici di Letto. E voi, avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti!