Netflix: film stroncato in cima alla Top 10, il regista: 'Confuso quanto voi'

Nella Top 10 di Netflix come di altri servizi streaming, ogniqualvolta, si creano delle anomalie statistiche fra recensioni della critica e interesse del pubblico. L'ultima di questa anomalie ha fatto schizzare un film particolarmente stroncato come primo in classifica. E il regista quasi non ci crede: ecco quale.

Il film incriminato è Interceptor, di recente sbarco sul catalogo del gigante dello streaming con protagonista la Elsa Pataky già interprete del personaggio di Elena Neves nella saga dei Fast & Furious. E a ben guardare, in realtà, l’action al femminile ottiene il record negativo di recensioni sfavorevoli da parte del pubblico, mettendo a segno uno squilibrio su Rotten Tomatoes che di solito si verifica a parti invertite: 43% di recensioni positive da parte della critica e 20% da parte del pubblico. Eppure, quel pubblico, il film lo sta vedendo eccome, considerando che la pellicola è schizzata in breve tempo al primo posto della classifica delle Top 10 per quanto riguarda l’area cinema di Netflix.

Nemmeno il cameo di Chris Hemsworth in Interceptor, marito nella vita reale della Pataki nonché produttore del film, è riuscito a soddisfare i fan, che si sono detti molto delusi del titolo Netflix anticipato da una campagna promozionale relativamente corposa. Non lo abbiamo amato neanche noi: trovate qui la nostra recensione di Interceptor. Dovunque si girasse, insomma, il regista Matthew Reilly trovava solo pareri delusi. Sarà per questo che, alla richiesta di commento da parte di Variety dopo la risalita della classifica, Reilly ha usato parole forse inaspettate, sicuramente autoironiche.

Questa la sua dichiarazione resa alla nota testata d’oltreoceano: "Mi ha sbalordito. Speravo di intrufolarmi nella Top 10 di Netflix, ma arrivare alla prima posizione, quasi in tutte le zone peraltro? Credo che nessuno si aspettasse che avrebbe preso d'assalto il mondo. A dirla tutta sono confuso come tutti gli altri". Voi avete visto il film, contribuendo a questo record inaspettato? Vi ha divertito? Ditecelo nei commenti!