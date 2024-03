Netflix, questo film in streaming è descritto come la versione campy di Attrazione fatale

Attrazione fatale è uno dei film più iconici degli anni '80, un thriller psicologico con derive horror, capace di terrorizzare il pubblico grazie anche alle ottime performance dei protagonisti, un fedifrago Michael Douglas e una spaventosa Glenn Close, amante ossessiva e instabile. Il film è stato parodiato e scopiazzato.

Da I Griffin alla serie streaming su Paramount+, Attrazione fatale ha ispirato diversi film e serie negli anni successivi. In realtà, la serie di Attrazione fatale è molto diversa dal film, come aveva preannunciato anche Lizzy Caplan. Tuttavia, il tentativo più palese di sfruttare quanto lasciato dall'opera di Lyne è un film degli anni '90, Paura, con Reese Witherspoon e Mark Wahlberg.



Il produttore Brian Grazer avrebbe definito Paura una versione campy di Attrazione fatale, una sorta di proposta per adolescenti del celebre film del 1987. Nicole Walker (Witherspoon) si è appena trasferita a Seattle con la famiglia. Lotta con il fatto che il padre Steven (William Petersen) si sia recentemente sposato e abbia uno stile genitoriale piuttosto rigido. Nicole s'innamora di un ragazzo di nome David McCall (Wahlberg) e all'inizio sembra una tipica storia d'amore adolescenziale. Successivamente, David inizia a mostrare segni di psicopatia al punto dall'essere ossessionato da Nicole, verso la quale si dimostra particolarmente possessivo. Il film dovrebbe essere spaventoso in determinate sequenze che in realtà si rivelano divertenti e surreali, soprattutto quelle in cui il personaggio di Wahlberg è al culmine della propria furia.



Voi cosa ne pensate? Avete visto Paura? Nel 2019, Glenn Close pensava ad un remake di Attrazione fatale dal punto di vista del suo personaggio, Alex.