Netflix, questo nuovo film sorprende tutti: È una gemma segreta?

Netflix sa come attirare l’attenzione di nuovi e vecchi utenti grazie a un uso mirato del marketing relativo ai suoi prodotti di punta. Non è inusuale, però, che tante piccole produzioni, per quanto rimaste sottotraccia, si dimostrino poi delle piccole perle da scoprire sul catalogo. L’ultimo esempio in tal senso è A Beautiful Mind

Netflix ha recentemente annunciato la sua Family Summer, una raccolta di film e serie dedicata alle famiglie e ai più piccoli che debutterà sulla piattaforma nell’estate 2023.

Un altro prodotto che già sta scalando le classifiche mondiali e potrebbe continuare la sua corsaè il piccolo film indipendente danese A Beautiful Life: la pellicola segue le vicende di un pescatore dalla voce straordinaria e del suo incontro con una manager discografica intenzionata a farlo lavorare con la figlia divorziata per una registrazione.

Il film è stato diretto da Mehdi Avaz, già autore di Kollision e Toscana e sta appassionando il pubblico grazie alla sua colonna sonora e alla sua visione romantica e semplice della vita che si contrappone alle tante produzioni fatte di violenza e cinismo.

Al momento l’opera di Avaz è in testa alle classifiche di molti paesi quali Canada, Australia, Germania e Italia e detiene un rating del 90% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

E voi, avete visto A Beautiful Life? Pensate che meriti davvero tutto il clamore che sta smuovendo in questi giorni? Intanto, a proposito di classifiche, vi riportiamo che Manifest 4 è partita in testa alla top 10 Netflix.