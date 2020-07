Netflix, quali sono i film originali più popolari di sempre? Ecco la classifica

Netflix è noto per essere poco aperto nel pubblicare i dati sulle visualizzazioni delle sue opere da parte degli abbonati ma ora è proprio una classifica ufficiale che svela i titoli Netflix originali maggiormente popolari. E la top 10 fornisce indicazioni interessanti sui gusti degli utenti, con titoli insoliti che trovano spazio nella tabella.

Il metro utilizzato per fornire una classifica di questo tipo è il conteggio del numero di spettatori ottenuti da un film nelle prime quattro settimane d'uscita. In precedenza Netflix aveva rivelato di acquisire i dati sulle visualizzazioni quando un utente arrivava ad almeno il 70% di visione del film. Al primo posto della classifica troviamo Tyler Rake, con Chris Hemsworth, seguito da Bird Box con Sandra Bullock.



Altri titoli degni di nota in classifica sono 6 Underground di Michael Bay, Spenser Confidential con Mark Wahlberg e ovviamente The Irishman, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese.

I numeri dei dati che riguardano gli abbonati a Netflix continuano ad aumentare, soprattutto negli ultimi mesi a causa della pandemia di Coronavirus che ha bloccato molte persone a casa e Netflix è diventato uno dei passatempi principali per trascorrere le giornate.

I prodotti originali Netflix, a parte qualche eccezione, sono spesso stati oggetto di critica per la qualità complessiva ma è indubbio che il pubblico abbia risposto in maniera positiva a diversi titoli pensati e creati dal colosso dello streaming.

La classifica completa:

1. Tyler Rake - 99 milioni

2. Bird Box - 89 milioni

3. Spenser Confidential - 85 milioni

4. 6 Underground - 83 milioni

5. Murder Mystery - 73 milioni

6. The Irishman - 64,2 milioni

7. Triple Frontier - 63 milioni

8. La Missy sbagliata - 59 milioni

9. Il buco - 56,2 milioni

10. The Perfect Date - 48 milioni

