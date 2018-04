Netflix: i film originali in arrivo e le uscite di inizio maggio

Il servizio di streaming digitale Netflix ha comunicato oggi parte delle uscite di maggio, quelle che troveremo cioè nella piattaforma di streaming il mese prossimo, per quanto riguarda il cinema.

Netflix ha in programma, per questo mese di maggio, alcune uscite piuttosto importanti, tra le quali spiccano The Asian Connection e Il Gladiatore. Inoltre, tra le uscite originali, il primo film italiano per Netflix, Rimetti a Noi i Nostri debiti!Ma ecco la lista, con alcune delle sinossi:

4 maggio - RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI:" Rimetti a noi i nostri debiti racconta la vicenda di Guido, che vive tirando avanti come può: un lavoro saltuario da magazziniere, qualche bicchiere al bar con Rina, la nuova barista, e un vecchio professore vicino di casa con cui parlare ogni tanto. E molti debiti sulle spalle. Fino al momento in cui, perduto il lavoro e subita un'aggressione commissionata dai suoi creditori, capisce che l'unico modo per risollevarsi è paradossalmente lavorare per loro, divenendo lui stesso un esattore; lavorerà gratis per estinguere il debito. Della sua formazione si occuperà Franco, esperto e affermato recuperatore di crediti."

11 maggio - THE KISSING BOOTH

18 maggio - CARGO

25 maggio - IBIZA



Film

1 maggio - ASIAN CONNECTION

1 maggio - EMPIRE STATE: "In Empire State Chris Potamitis, figlio di immigrati greci, cerca di entrare in polizia per mantenere la famiglia che vive in uno stato di semi-povertà, condizione che si aggrava in seguito al licenziamento subito dal padre. Dopo l'ennesima lettera di rifiuto, per via di uno spinello fumato in gioventù, il ragazzo trova impiego come guardia di sicurezza per una ditta di portavalori che trasporta contante per piccole attività commerciali. In seguito all'omicidio del suo collega durante un tentativo di rapina Chris, profondamente scosso dallo scarso risarcimento proposto alla famiglia del deceduto, mette in atto un piano per derubare il posto di lavoro con l'aiuto di due complici. Piano che ovviamente non va a buon fine trascinandolo in un gioco più pericoloso del previsto..."

1 maggio - IL GLADIATORE

1 maggio - L'UOMO DI CASA