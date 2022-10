Netflix, un nuovo film con Mila Kunis batte tutti: è già in top 10 dei film più visti!

Il nuovo film originale targato Netflix è in cima alla Top 10 dei film più visti sulla piattaforma. Si tratta del nuovo film con protagonista la star di Amici di letto, Mila Kunis. Pubblicato nella libreria del colosso dello streaming soltanto settimana scorsa, il film ha scalato sin da subito le posizioni in classifica raggiungendo la vetta.

La ragazza più fortunata del mondo racconta la storia di una scrittrice (Kunis) che vede la sua esistenza cambiare quando un documentario true crime inizia a far emergere eventi dimenticati dell'epoca del liceo. Il film è diventato sin da subito un altro grande successo tra i prodotti originali Netflix.



Il film con la star di I Griffin - di recente Mila Kunis ha recitato in Four Good Days - si trova al primo posto con Mr. Harrigan's Phone e The Reedem Team e l'ottimo riscontro di pubblico è destinato a proseguire.

Nel cast, oltre a Kunis, anche Finn Wittrock, Scoot McNairy, Justin Lupe, Thomas Barbusca, Alex Barone e Connie Britton.



Mila Kunis è molto nota per il ruolo di Lily nel film di Darren Aronofsky, Il cigno nero, grazie al quale ottenne il premio Mastroianni a Venezia e una candidatura ai Golden Globe. Inoltre è famosa per i suoi ruoli in diverse commedie americane come Amici di letto e fantasy come Jupiter - Il destino dell'universo.



Su Everyeye trovate il trailer di La ragazza più fortunata del mondo, disponibile su Netflix.