Netflix, questo film con Kevin Hart è primo in classifica da 3 settimane

Netflix ha reso noti i numeri settimanali della Top 10 della piattaforma streaming, dal 22 al 28 gennaio. In vetta alla classifica si è collocato ancora una volta Lift, il nuovo film di F. Gary Gray con protagonista Kevin Hart. La comedy è stata vista per un totale di 31 milioni di ore nel corso della scorsa settimana.

Nonostante non occupi più la prima posizione negli USA, il successo anche negli altri Paesi ha contribuito alla sua conferma al primo posto della classifica generale.



Nel film di F. Gary Gray, un ladro provetto, Cyril (Kevin Hart) viene coinvolto dall'Interpol e dalla sua ex amante Abby (Gugu Mbatha-Raw) per mettere a segno un colpo molto delicato e complicato sul volo a380, in viaggio da Londra a Zurigo.

In cambio del loro aiuto, Cyril e la sua banda vedranno cadere ogni tipo di accusa nei loro confronti.

Nel cast del film anche Sam Worthington, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen e Jean Reno.

Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Lift, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dallo scorso 12 gennaio.



Per scoprire qualcosa in più sul lungometraggio potete godervi anche il trailer di Lift, con Kevin Hart di nuovo protagonista di un film di successo dopo i franchise di Jumanji e Fast and Furious. Al suo fianco un cast ricco di star internazionali, in un film co-prodotto da Matt Reeves, regista di The Batman.