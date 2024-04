Netflix, quali sono i film più importanti in sviluppo per la piattaforma?

Oltre ad aver svelato il nuovo film di David Fincher per Netflix, ovvero un remake di uno storico film di Alfred Hitchcock, sappiamo che la piattaforma streaming ha in cantiere vari progetti importanti. Scopriamo assieme quali.

Innanzitutto, David Fincher sarà anche produttore per un prequel targato Netflix di Chinatown, il film del 1974 diretto da Roman Polanski. Per quanto riguarda invece i sequel, sappiamo che in cantiere ci sono Bird Box 2 (film con protagonista Sandra Bullock) e Knives Out 3, con un eventuale ritorno di Daniel Craig e Rian Johnson. Inoltre, Netflix sta puntando forte su Enola Holmes 3, terzo capitolo della saga di successo con protagonista Millie Bobbie Brown nei panni della sorella minore dei fratelli Holmes.

2 grandi registi sono in procinto di realizzare un film con Netflix, ovvero Guillermo del Toro con la sua nuova versione di Frankenstein, e Greta Gerwig, pronta a dirigere un nuovo imponente adattamento delle Cronache di Narnia. A proposito di adattamenti, vedrà la luce anche una trasposizione cinematografica di “re della sabbia” di George R.R Martin. Per concludere, sappiamo bene quanto stiano diventando popolari i film tratti da opere videoludiche, e Netflix non si sta facendo sfuggire l’occasione. Sono difatti stati annunciati 3 adattamenti davvero importanti: Bioshock, Gears of War e Megaman. Non resta quindi che attendere ulteriori novità su questi progetti della piattaforma streaming.

Vi lasciamo con una lista speciale, ovvero i 5 film d'animazione in streaming su Netflix da vedere assolutamente.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su