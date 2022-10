Netflix: un nuovo film fantasy ha conquistato la top10 in un solo giorno di programmazione

Dopo che The Watcher è diventata la serie tv più vista su Netflix scalzando dalla cima della top10 la serie dei record Jeffrey Dahmer, anche la classifica dei film di Netflix è stata modificata da una new entry.

Stiamo parlando de L accademia del bene e del male di Paul Feig, che ha conquistato la posizione numero 1 della top10 di Netflix in un solo giorno di programmazione: il film è stato pubblicato sulla piattaforma di streaming on demand e reso disponibile per tutti gli abbonati questo mercoledì, e giovedì aveva già superato tutti gli altri titoli della lista dei 10 film più visti: si prevede che rimarrà al primo posto almeno per tutto il week-end.

Ecco come cambia la top 10 di Netflix di questa settimana:

L'accademia del bene e del male Una boccata d'aria The Curse of Bridge Hollow Luckies girl alive La parte della sposa Blackout Lasciarsi un giorno a Roma The Mustang Bad Moms Hobbs & Shaw: Fast & Furious

La Scuola del Bene e del Male include nel cast Charlie Theron e Kerry Washington, oltre a Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie: basato sull'omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani, racconta le avventure delle migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate alla Scuola del Bene e del Male, una scuola di magia per i futuri eroi e cattivi delle fiabe.

