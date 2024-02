Netflix: questo nuovo film-documentario crime ha il 100% su Rotten Tomatoes, non perdetelo

Oltre le 3 serie Netflix da tenere d’occhio questa settimana, ha recentemente esordito sulla piattaforma streaming un documentario thriller che ha conquistato la critica.

Stiamo parlando di Lover, Stalker, Killer; il nuovo film documentario ha esordito su Netflix il 9 febbraio 2024 e ha ottenuto un indice di gradimento del 100% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. La pellicola segue “la storia vera del padre single Dave, un divorziato che si rivolge al dating online nella speranza di ricominciare la sua vita sentimentale. Ben presto inizia una relazione occasionale con due donne diverse e tutto sembra andare bene, ma con la gelosia e la paranoia che ne derivano, si forma un triangolo amoroso contorto che mette a rischio Dave e tutti i suoi cari. Grazie a interviste con le persone coinvolte e a drammatiche ricostruzioni, lo spettatore viene condotto in un incubo di quattro anni di molestie, inganni digitali e omicidi nel cuore dell'America.” Lover, Stalker, Killer è diretto da Sam Hobkinson.

Per Chris Vognar di Rolling Stone “A Hobkinson va il merito di aver creato suspense per tutta la durata del film, coadiuvato dalla colonna sonora di Nick Foster, che flirta felicemente con Bernard Herrmann, e da una fotografia e un montaggio che aumentano la sensazione di disorientamento e instabilità.” Glen Kenny scrive per il New York Times “Gli spettatori di documentari di cronaca nera che hanno una relazione impegnata possono vedere "Lover, Stalker, Killer", un racconto avvincente di una serie di luridi misfatti diretto da Sam Hobkinson, e tirare un sospiro di sollievo per essere fuori dal giro degli appuntamenti.”

Sapevate invece che J.A Bayona sta lavorando a un nuovo film Netflix dopo La società della neve?