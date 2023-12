Netflix, il film Cuties accusato di pornografia infantile? Il tribunale ha deciso

La Quinta Corte d'Appello si è espressa in merito al tentativo di un procuratore distrettuale del Texas, di perseguire Netflix con accuse di fittizia pornografia infantile per il film Cuties del 2020, uscito in Italia con il titolo Donne ai primi passi, per la regia di Maïmouna Doucouré. Qual è la decisione del tribunale?

Cuties racconta la storia di alcune ragazzine di 11 anni che si uniscono ad un gruppo di danza. Secondo la regista, il film rappresenta 'un commento sociale sull'influenza negativa dei social media e sulla iper-sessualizzazione delle giovani ragazze'. Netflix è stata trascinata in tribunale nel 2020 per 'contenuti osceni'. Nonostante non contenga nudità o scene di sesso, Cuties è stato pubblicizzato da Netflix con un poster che mostra le protagoniste in abiti e pose giudicate scandalose.

Il procuratore distrettuale della Contea di Tyler, Lucas Babin, secondo il tribunale, ha sottoposto Netflix ad un procedimento giudiziario in mala fede. Ciò costituisce, sempre in base a quanto stabilito dal tribunale, un 'danno che abbiamo giudicato irreparabile'.



La Corte ha sottolineato anche le preoccupazioni in merito al Primo Emendamento:"Lo Stato non ha alcun interesse legittimo in un procedimento giudiziario in malafede. La nostra giurisprudenza stabilisce in modo simile che le ingiunzioni a tutela dei diritti del Primo Emendamento sono sempre nell'interesse pubblico. Netflix ha quindi dimostrato di aver diritto ad un provvedimento cautelare".



La sentenza del tribunale su Cuties è molto chiara:"Concludiamo con ciò che abbiamo espresso all'inizio. Non prendiamo alla leggera le accuse di cattiva fede o molestie da parte dei pubblici ministeri. Né, in assenza di circostanze straordinarie, siamo inclini ad esercitare la nostra giurisdizione in modo che interferisca con le procedure in corso davanti ai tribunali statali. Tuttavia, l'ingiunzione è preliminare, la nostra revisione è deferente e la giurisdizione della Corte Suprema esistente ha calibrato i principi di equità e federalismo in modo tale da autorizzare l'intervento del tribunale distrettuale. Per questi motivi, la sentenza di cui sotto dev'essere confermata".

Il CEO Netflix aveva criticato l'America su Cuties, per la volontà di censurare il film di Doucouré.