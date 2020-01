Netflix: tutti i film in arrivo sulla piattaforma nel corso del 2020

In attesa di scoprire come si chiuderà il 2019 per Netflix in chiave Oscar 2020, con titoli importanti come The Irishman e Storia di un Matrimonio in lizza per premi importanti, vi proponiamo la lista completa di tutti i nuovi film in arrivo sulla piattaforma nei prossimi mesi

La lista vanta una marea di talenti cinematografici di prim'ordine, inclusi registi come David Fincher, Spike Lee, Dee Rees e Charlie Kaufman, Peter Berg nonché star come Will Ferrell, Chadwick Boseman, Elle Fanning, Mark Wahlberg, Ana De Armas e Anne Hathaway. Naturalmente tanto eclettismo anche nei generi proposti, da thriller a commedie romantiche, da action a drammi.

Qui sotto tutti i titoli:

THE OLD GUARD

MISS AMERICANA

MANK

UNCORKED

REBECCA

HILLBILLY ELEGY

DA 5 BLOODS

THE BOYS IN THE BAND

TO ALL THE BOYS: P.S. I LOVE YOU

EUROVISION

I’M THINKING OF ENDING THINGS

ALL THE BRIGHT PLACES

THE LAST THING HE WANTED

A FALL FROM GRACE

TIGERTAIL

THE WILLOUGHBYS

THE KISSING BOOTH 2

THE HALF OF IT

DICK JOHNSON IS DEAD

THE PLATFORM

CRIP CAMP

SPENSER CONFIDENTIAL

SERGIO

OVER THE MOON

COFFEE & KAREEM

OUT OF THE FIRE

THE PROM

LOST GIRLS

JINGLE JANGLE

Occhi puntati su Mank, nuovo film di David Fincher dopo Gone Girl incentrato sulla stesura della sceneggiatura di Quarto Potere di Orson Welles: il progetto vanta un cast di prim'ordine con protagonisti Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance e Lily Collins, e già si candita come uno dei titoli più interessanti dell'anno anche in chiave Oscar 2021.

Da tenere d'occhio anche il cinecomic The Old Guard con Charlize Theron e Da 5 Bloods di Spike Lee, che avrà per protagonista la star di Black Panther Chadwick Boseman.

Ovviamente, restate sintonizzati per tutte le ultime notizie su Netflix e i suoi tantissimi progetti cinematografici e non.