Netflix: questo nuovo film animato sta conquistando tutti, è già secondo in classifica

Questa settimana è arrivato sulla piattaforma di streaming on demando Netflix un nuovo film d'animazione che, in pochissime ore, ha già conquistato tutti gli abbonati spingendosi addirittura al secondo posto dei titoli più visti sul servizio.

Stiamo parlando ovviamente di Orion e il buio, nuovo film della DreamWorks distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand: realizzato in una colorata CGI, diretto da Sean Charmatz al suo esordio con un lungometraggio e scritto nientemeno che dall'acclamato sceneggiatore Charlie Kaufman, che torna nel mondo dell'animazione a quasi dieci anni da Anomalisa, il film è basato sull'omonimo libro illustrato di Emma Yarlett e racconta la storia di Orion, un ragazzino di undici anni terrorizzato da tantissime cose, ma soprattutto dal buio.

Un giorno, o meglio una notte, la personificazione del Buio si manifesta nella sua camera: il Buio è stanco delle lagne di Orion, che è in assoluto il bambino più fifone che ci sia al mondo, e decide di portarlo con sé a spasso nella notte intorno al mondo per mostrargli che non c'è nulla da temere nel buio: un'opera straripante di grandi idee, originali o meno non importa perché tutta basata sul loro intrecciarsi, sul loro tramandarsi ed evolversi.

Orion e Il buio è disponibile in esclusiva su Netflix.