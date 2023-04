Netflix festeggia la Giornata della Terra: scoprite la nuova selezione di titoli

In occasione della Giornata della Terra 2023, che si terrà il prossimo 22 aprile, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha presentato una nuova selezione di titoli dedicati alla sostenibilità, tutti disponibili per gli abbonati al servizio.

Tra film live-action, animazione, serie tv, documentari e candidati e vincitori agli Oscar vari ed eventuali, ecco la speciale selezione di Netflix per la Giornata della Terra:

Raghu il piccolo elefante - Documentario vincitore agli Oscar 2023

Il nostro pianeta - Docuserie in collaborazione con il WWF (2019)

Sweet Tooth - Serie tv (in uscita il 27 aprile la S2: qui il trailer di Sweet Tooth 2)

Il mostro dei mari - Film d’animazione (2022)

Don’t Look Up - Film (2021)

Minimalismo: Il meno è ora - Documentario (2021)

Zac Efron: con i piedi per terra - Docuserie (2022) con una puntata dedicata alla Sardegna nella S1

Le vite nascoste dei nostri animali - Docuserie (2022)

Cuccioli nella natura - Docuserie (2022)

I parchi nazionali più belli del mondo - Docuserie (2022)

Universo svelato - Docuserie (2022)

Earthstorm disastri naturali - Docuserie (2022)

L'isola dei lupi - Docuserie (2022)

David Attenborough: La vita a colori - Docuserie (2021)

Animal: Il meraviglioso regno animale - Docuserie (2021)

Conoscevate già questi titoli? Ne recupererete qualcuno durante la Giornata della Terra 2023? Ditecelo nella sezione dei commenti.