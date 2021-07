Netflix: Fear Street è strettamente collegato a Stranger Things, anche con un matrimonio!

Da oggi arriva su Netflix Fear Street, una innovativa trilogia horror basata sui romanzi di RL Stine i cui capitoli saranno disponibili sulla piattaforma di streaming on demand di settimana in settimana.

Nella nostra recensione di Fear Street: Parte Uno - 1994 abbiamo notato forti parallelismi, soprattutto in fatto di messa in scena e resa delle fantasie adolescenziali dei protagonisti, con la popolare serie tv di Netflix Sex Education, ma a ben guardare la trilogia di Fear Street presenta molti collegamenti anche con Stranger Things.

Il primo e più evidente è il ruolo di Maya Hawke, che sia in Fear Street: Parte Uno che nella terza stagione di Stranger Things agisce all'interno di un grande centro commerciale. Inoltre, nel prossimo episodio Fear Street: Parte Due - 1978, avrà per protagonista Sadie Sink, altra star della terza stagione di Stranger Things. Andando più a fondo, poi, iniziano le coincidenze: la regista di Fear Street Leigh Janiak è sposata con il co-creatore di Stranger Things, Ross Duffer ("il migliore" dei Duffer Brothers, ha scherzato la Janiak in un'intervista promozionale).

Ma non è un caso che la regista abbia scelto Maya Hawke per recitare nel film: “Maya è stata scelta perché ovviamente volevo rendere omaggio alla scena di Drew Barrymore in Scream", ha spiegato la Janiak, e noi non aggiungeremo altro per evitare possibili spoiler. Infine, dato che Fear Street è stato sviluppato in concomitanza a Stranger Things 3, in casa Janiak-Duffer c'è stata parecchia tensione. "Si è trattata di parecchia sana competizione: 'Non dirmi che vuoi mettere un centro commerciale nella tua stagione?! Il centro commerciale ce l'ho io!' Ma in fin dei conti i centri commerciali sono ovunque. Ma si, a parte le piccole battute e le punzecchiature, ci siamo divertiti a supportarci a vicenda durante questa nostra sana competizione”.

Fear Street: Parte Uno - 1994 è attualmente disponibile su Netflix. Non perdetevi la nostra recensione in anteprima.