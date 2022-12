Netflix, questo nuovo fantasy ha stabilito un record incredibile sulla piattaforma!

Non di sola Mercoledì vivono i record di Netflix in questo periodo: a quanto pare, infatti, la piattaforma di streaming on demand può festeggiare anche dal punto di vista della sezione cinema, dato che un nuovo titolo ha polverizzato un primato di tutto rispetto.

Stiamo parlando del nuovo fantasy danese Troll, diretto dal regista di Tomb Raider Roar Uthaug, che dopo il suo debutto sulla piattaforma nello scorso week-end è stato visto per oltre 75,86 milioni di ore nella sua prima settimana di vita, una cifra che rappresenta il più grande debutto di sempre per un film non in lingua inglese sul servizio di streaming. Dal momento che Netflix divide i propri contenuti tra originali in lingua inglese e ... tutto il resto, i numeri della premiere di Troll sono davvero impressionanti: per un confronto, al secondo posto al momento troviamo il film di vampiri Blood Red Sky, che ha 'solo' 52,37 milioni di ore di streaming.

Grazie al grande successo e alla crescente popolarità ottenuta nel suo primo fine settimana, Troll è già arrivato anche nella Top 10 all-time dei film in lingua straniera su Netflix, attualmente all'ottavo posto ma chiaramente sulla buona strada per conquistare il podio. Chi lo avrebbe mai detto: voi avete già visto Troll su Netflix? Gli darete una possibilità visto il grande successo ottenuto?

