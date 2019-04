Netflix: ex-dipendente fa causa all'azienda per essere stata licenziata perché incinta

Tania Zarak, ex-manager di una delle divisoni di Netflix, ha fatto causa alla compagnia nella giornata di ieri asserendo di essere stata licenziata perché incinta.

Nel fascicolo di 35 pagine recapitato alle autorità competenti presso la Los Angeles Superior Court, la ex-dipendente afferma di aver iniziato a lavorare per il colosso dello streaming in qualità di manager per la divisione dei contenuti internazionali nella metà del 2018; l'accusa afferma che la Zarak annunciò di essere rimasta incinta alcuni mesi dopo l'assunzione, nel novembre 2018, venendo quindi licenziata. Prima di lasciare il lavor, il documento legale afferma che la Zarak veniva già estromessa dalle riunioni dal suo supervisore, Francisco Ramos, che faceva commenti dispregiativi circa il suo aspetto fisico. Ramos avrebbe poi rimosso la Zarak da uno show a cui stava lavorando e che coinvolgeva un famoso cantante messicano-americano. Dopo le prime lamentele alle risorse umane, la Zarak afferma di aver avuto un meeting con Ramos e che in seguito venne licenziata di fronte a un responsabile.

L'accusa farebbe riferimento a "licenziamento inappropriato" e continua affermando che la Zarak "ha sofferto e continua a patire umiliazione, disfunzione emotiva, dolore e angoscia mentale e fisica", come conseguenza della perdita del lavoro. Nell'accusa vengono rischiesti danni per pagamenti perduti, benefit di lavoro perduti, bonus, ferie retribuite, spese mediche, dolori, stress emotivo".

Una brutta tegola quindi per la condotta dell'azienda leader nello streaming mondiale, se queste accuse dovessero rivelarsi fondate.