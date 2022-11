Netflix: nonostante Enola Holmes 2, un film semi-sconosciuto è in top10 in ben 89 paesi!

Enola Holmes 2 è appena arrivato su Netflix, ma il nuovo film con Millie Bobby Brown e Henry Cavill nella sua scalata alle classifiche di Netflix dovrà vedersela con un nuovo piccolo fenomeno, attualmente nelle top10 di ben 89 paesi diversi.

Stiamo parlando del thriller action olandese The Takeover, che in base ai dati raccolti da FlixPatrol si è assicurato un posto nella classifica Top10 di 89 paesi diversi da quando è stato aggiunto al catalogo della piattaforma di streaming on demand, raggiungendo la posizione più alta del podio in ben 21 di essi. Si tratta di uno dei tanti successi inaspettati che periodicamente saltano fuori su Netflix, spesso doppiamente sorprendenti perché accumunati da pessimi risultati in fatto di voti: anche nel caso di The Takeover, infatti, su Rotten Tomatoes si registra una media di voti del pubblico del 43%, mentre su IMDb una votazione degli utenti del 5,2/10.

Secondo gli analisti, comunque, il film diretto da Annemarie van de Mond dovrebbe lasciare il posto alla sorellina di Sherlock entro le prossime ore: del resto il primo capitolo della saga di Enola Holmes è ancora oggi uno dei film in lingua inglese più visti di sempre su Netflix, e ci si aspetta che il sequel possa fare ancora meglio...specialmente con le tantissime 'voci di mercato' che hanno circondato in questi giorni il co-protagonista Henry Cavill, tornato nei panni di Superman ma in partenza dal set di The Witcher, altro popolarissimo titolo Netflix.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Enola Holmes 2.