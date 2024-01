Netflix, c'è un nuovo film in streaming che ha già conquistato tutti

Tra i film imperdibili in uscita su Netflix questa settimana spicca anche il debutto alla regia di Daniel Kaluuya, in un film co-diretto da Kibwe Tavares che racconta la disparità tra ricchi e poveri.

Il suo titolo è The Kitchen ed è disponibile sulla piattaforma di streaming con la N rossa proprio a partire dal 19 gennaio. La pellicola è ambientata nel 2044 in un futuro distopico dove i lavoratori sono costretti a vivere nella periferia di Londra, in alloggi stretti e sporchi. Izi (interpretato da Kane Robinson) è un abitante di The Kitchen, un quartiere della città che ospita i residenti che si oppongono al sistema: mentre il giovane tenta una via d'uscita e sogna una vita migliore, avviene l'incontro con il dodicenne orfano Benji (Jedaiah Bannerman) che sconvolge i suoi piani.

Una storia di resistenza che ha trovato l'elogio della critica che ha consacrato The Kitchen con un punteggio dell'87% su Rotten Tomatoes: se alcune testate elogiano la costruzione di un mondo spaventosamente vicino alla realtà, altre si focalizzano sulla potete interpretazione di Robinson. Ma il parere della critica è concorde sulla grande forza emotiva che muove il freddo e metallico mondo di The Kitchen.

Se siete curiosi potete dare un'occhiata al trailer di The Kitchen!