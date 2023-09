Su Netflix c'è un nuovo film interattivo come Black Mirror... ma sentimentale

Tra i nuovi film in uscita su Netflix c'è anche un esperimento nel campo dei film interattivi, un sequel ideale di Black Mirror: Bandersnatch ma dedicato al mondo della commedie romantiche.

Stiamo parlando di Choose Love, ennesimo capitolo del filone delle rom-com young adult di Netflix - uno dei generi di punta per la piattaforma di streaming on demand - che però a differenza di altri titoli di successo recente come To All The Boys I've Loved Before e The Kissing Booth ha la caratteristica di essere, appunto...un film interattivo.

Come ricorderete, Netflix aveva già testato questa particolare funzionalità del film interattiva resa possibile dallo streaming con l'uscita del cortometraggio Il gatto con gli stivali: Intrappolato, spin-off animato della saga di Shrek della Dreamworks, e soprattutto con il lungometraggio thriller Black Mirror: Bandersnatch, spin-off della serie tv omonima (a proposito, qui il trailer di Black Mirror 6). Choose Love segna il debutto di questa funzionalità del mondo delle commedie romantiche, e spingerà gli spettatori ad interagire con i protagonisti della storia alla ricerca del famoso finale 'e vissero per sempre felici e contenti'.

Attenzione, però, perché come da tradizione Choose Love include finali multipli che cambieranno in base alle vostre decisioni, e alcuni di questi potrebbero lasciare i vostri personaggi senza il finale da sogno hollywoodiano cui i protagonisti delle commedie romantiche sono abituati.