Su Netflix c'è un nuovo film fantastico che vi toglierà letteralmente il respiro

Se state cercando nuovi film da guardare su Netflix, oggi abbiamo un consiglio per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand: The Deepest Breath, anche noto come Respiro Profondo.

Scritto e diretto da Laura McGann, il film è un documentario che racconta la storia e le gesta dell'apneista italiana Alessia Zecchini, fin dalla tenera età alla disperata ricerca di nuovi record mondiali in questa pericolosissima disciplina subacquea, e quella del safety diver Stephen Keenan, spirito avventuroso il cui destino si incrocerà con quello di Alessia. Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 22 gennaio 2023 al Sundance Film Festival del 2023, dove Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione a livello mondiale.

A fare la differenza, al di là della storia romantica e straziante che questo documentario racconta (anzi le storie: come in Oppenheimer, ci sono due trame parallele destinate ad incontrarsi), è proprio il modo che la regista sceglie per raccontarla, con riprese ‘alla mockumentary’ che precipitano lo spettatore nel momento e con un montaggio che nell’atto finale fa salire la tensione come nei thriller più diabolici. Non a caso, sul sito web dell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film detiene un punteggio dell'84% su 57 recensioni della critica, con una valutazione media di 7,6/10.

