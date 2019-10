Netflix, c'è un accordo con Mediaset Italia per produrre insieme sette film

Come segnalato per la prima volta da Bloomberg e confermato a Variety da una fonte attendibile, Netflix e Mediaset Italia hanno stretto un accordo per produrre congiuntamente sette film. Per il colosso dello streaming si tratta della più grande negoziazione sui contenuti per quanto riguarda l'Italia.

I dettagli dell'accordo, così come i titoli dei film, saranno svelati dal CEO di Netflix Reed Hastings martedì prossimo, in occasione di un evento a Roma. Per il momento, non sono arrivati commenti ufficiali dalla piattaforma streaming né da Cologno Monzese.

Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva dichiarato a luglio di essere in trattative avanzate per la coproduzione di contenuti con Netflix, citando come prova del buon rapporto tra le due società l'insolita collaborazione in occasione del lancio della terza stagione di Stranger Things (qui la nostra recensione). Sebbene la serie sia disponibile solo in streaming, la rete Mediaset tradizionalmente dedicata al pubblico giovane aveva preparato la strada e contribuito ad accrescere l'attesa dei fan programmando alcuni dei film anni Ottanta ai quali Stranger Things si è in qualche modo ispirata, come I Goonies, The Breakfast Club e Gremlins.

L'accordo arriva in un momento in cui Mediaset sta trasferendo la sua base operativa ad Amsterdam, dove si trova anche la sede europea di Netflix, per costituire una nuova società chiamata MediaForEurope.

Dall'entrata di Netflix nel mercato italiano (2015), l'aumento degli abbonamenti è stato costante, e dovrebbe varcare la soglia dei due milioni entro la fine del 2019. Dopo aver collaborato, tra gli altri, con Cattleya in occasione della serie Suburra, il colosso dello streaming ha recentemente annunciato un investimento di 200 milioni di euro in produzioni originali italiane nei prossimi tre anni.

Tra le ultime novità in casa Netflix, il rinnovo di Dear White People per la quarta e ultima stagione.