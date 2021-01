Netflix domina l'American Film Institute: svelata la classifica dei migliori film del 2020

Come ogni anno, l'American Film Institute ha svelato l'elenco dei migliori film dei dodici mesi appena trascorsi, pubblicando sui propri canali la lista dei dieci film più belli del 2020.

La classifica di quest'anno si contraddistingue per la forte presenza di Netflix, che sui dieci slot previsti dal ricorrente elenco dell'American Film Institute ne ha occupati ben quattro. Qui sotto l'elenco completo:

Soul

Da 5 Bloods

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey's Black Bottom

Nomadland

Mank

One Night in Miami

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Minari

Per chi non lo sapesse, l'American Film Institute è un'organizzazione indipendente no-profit creata dalla National Endowment for the Arts, a sua volta fondata da George Stevens Jr. nel 1967 subito dopo che il Presidente degli Stati Uniti d'America Lyndon B. Johnson firmò il National Foundation on the Arts and the Humanities Act. Gli AFI Awards sono stati creati solo nel 2000, e premiano i dieci film eccezionali e i dieci programmi televisivi eccezionali.

A differenza degli Oscar e degli altri riconoscimenti della stagione dei premi, gli AFI Awards non vengono assegnati in maniera competitiva, dunque tutti i film della lista qui sopra sono da intendere come vincitori.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Ma Rainey's Black Bottom e ad un saggio su Mank, The Social Network e Gone Girl di David Fincher.