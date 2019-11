Netflix distribuirà il western The Harder They Fall, con protagonisti Idris Elba e Jay-Z

Collider riferisce che Netflix distribuirà il film The Harder They Fall, progetto che vanterà come protagonisti il rapper e imprenditore Jay-Z e la superstar Idris Elba.

L'opera, che include anche l'astro stella nascente Jonathan Majors (The Last Black Man In San Francisco) e prodotto dallo stesso Jay-Z, è descritta come un western revenge-movie: la storia è incentrata sul fuorilegge Nat Love (Majors), che raduna la sua vecchia banda quando scopre che l'uomo che ha ucciso i suoi genitori vent'anni prima (Elba) è stato rilasciato dalla prigione.

Jeymes Samuel dirigerà il film da una sceneggiatura che ha co-scritto insieme a Boaz Yakin, ed è anche accreditato come produttore al fianco di Lawrence Bender, James Lassiter e Jay-Z. Samuel è un cantautore noto anche come The Bullitts, e ha precedentemente collaborato con Jay-Z nella colonna sonora di The Great Gatsby: il duo scriverà e produrrà musica originale anche per The Harder They Fall.

Per Elba si tratta del secondo film in collaborazione col servizio di streaming on demand dopo il successo di Beasts of No Nation di Cary Fukunaga, che gli è valso anche una nomination ai Golden Globe. Recentemente lo abbiamo visto nei panni del villain nello spinoff Fast & Furious, Hobbs & Shaw, con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham. Tornerà in Cats, il nuovo musical di Tom Hooper, ed è attualmente impegnato nelle riprese di The Suicide Squad di James Gunn.

